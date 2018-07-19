Ещё
В провинции Шэньси активно проводят меры по борьбе с бедностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В провинции Шэньси активно проводят меры по борьбе с бедностью 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.
Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.
Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.
Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.
Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.
Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.
Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.
Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.
Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.
Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.
Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.
Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.
ИА Синьхуа: последние новости
Цветение рапса на северо-западе Китая Пекин субсидирует физические книжные магазины в цифровую эпоху В Ташкенте обсудили историческую роль резолюции ООН по Центральной Азии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К санкциям против РФ подключились новые страны158
Российский певец покончил с собой157
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Россияне бегут с Дальнего Востока430
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение