В провинции Шэньси активно проводят меры по борьбе с бедностью

Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля / Синьхуа / — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай / организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.

Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.

Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.

Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.

Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.

Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.

Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.

Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.

Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.

Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.

Хуачжоу /пров. Шэньси/, 18 июля /Синьхуа/ — В рамках работы по преодолению бедности власти района Хуачжоу городского округа Вэйнань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ организовали технические тренинги в сфере сельского хозяйства.

Общее число людей, которые задействованы в мероприятиях, достигло 2125. Реализуется 56 программ по ликвидации бедности, развиваются 488 специализированных кооперативов и 138 семейных ферм. За счет этого удалось стимулировать развитие 6346 бедных семей.