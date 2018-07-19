Подозрительные анкеты про ЖКХ предлагают заполнять жителям левобережья

Заглавие анкеты цитируем: «Данный опрос проводится городским фондом Мосблагрезерв с целью изучения качества работы управляющих компаний в регионах России ».

Первый вопрос возникает уже к вышесказанному: зачем какой-то компании из Москвы , да еще со столь странным названием, проводить опрос? И ладно, если бы заказчиком исследований были какие-либо федеральные органы власти. Но здесь об этом ни слова.

Началась маркетинговая история с элементами коммунального рейдерства с улицы Станиславского. Первой встревожилась Алиса Мартынова, старшая по дому №11. Женщину удивило, что анкеты разносят дети, а на вопрос, кто их нанял, ребятишки отвечали, что не знают, им просто пообещали заплатить по сорок рублей за каждый заполненный лист.

«Приходят чужие люди, задают вопросы. Это очень беспокоит пожилых людей. Они не знают, что потом будет, переживают: я сказал, что собственник, живу один, а мне уже за 80. Если у нас есть проблемы с управляющей компанией, то мы разберемся сами», — рассказала Алиса Мартынова.

Первая мысль — в какой-то из уже действующих управляющих компаний решили отобрать клиентов у коллег по соседству, используя столь нетривиальный способ. Однако под гребенку опроса попали все УК жилого массива.

«Это весь Ленинский район, начиная с улицы Станиславского, без разбора, какая это управляющая компания, какой дом. Всегда можно найти одного недовольного в доме, он будет инициатором и начнется шевеление. Мы расшевелим весь район, а для чего? Только начали более-менее спокойно жить, начались уборки дворов, мытье подъездов, стало тихо», — говорит руководитель Школы грамотного потребителя Светлана Миронова

Сегодня счет анкетам уже идет на тысячи. При этом в Московской навигационной системе компании Мосблагрезерв не зарегистрировано. Еще больше вопросов вызывает сайт конторы, где указано, что фонд ведет деятельность с 1999 года. Только вот ни контактов, ни новостей, ни информации о руководстве нет.