В Омске в полдень будут стрелять из пушки 

С 20 июля ежедневно ровно в полдень в Омске будут палить из пушки.
Как отмечает пресс-служба мэрии, пушка будет установлен в Омской крепости.
Орудие разместят на специальном помосте. Омичи и гости города смогут наблюдать, как канонир в историческом костюме начала ХVIII века будет заряжать пушку и стрелять.
Палить из пушки планируется каждый день независимо от погодных условий.
Напомним, традиция полуденной стрельбы из пушки создана Петром I. С ХVIII века ей следуют в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.