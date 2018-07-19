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В Омске в полдень будут стрелять из пушки
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В Омске в полдень будут стрелять из пушки 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
С 20 июля ежедневно ровно в полдень в Омске будут палить из пушки.
Как отмечает пресс-служба мэрии, пушка будет установлен в Омской крепости.
Орудие разместят на специальном помосте. Омичи и гости города смогут наблюдать, как канонир в историческом костюме начала ХVIII века будет заряжать пушку и стрелять.
Палить из пушки планируется каждый день независимо от погодных условий.
Напомним, традиция полуденной стрельбы из пушки создана Петром I. С ХVIII века ей следуют в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
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