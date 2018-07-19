В Омске в полдень будут стрелять из пушки

С 20 июля ежедневно ровно в полдень в Омске будут палить из пушки.

Как отмечает пресс-служба мэрии, пушка будет установлен в Омской крепости.

Орудие разместят на специальном помосте. Омичи и гости города смогут наблюдать, как канонир в историческом костюме начала ХVIII века будет заряжать пушку и стрелять.

Палить из пушки планируется каждый день независимо от погодных условий.