В Омск из Краснодара открываются регулярные авиарейсы

Полеты будет выполнять авиакомпания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Россия. Кубань» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Краснодара.

Полёты планируется выполнять дважды в неделю по четвергам и субботам с вылетом в 22.10. Прилёт в Краснодар — по пятницам и воскресеньям в 06.50.