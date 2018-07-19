В Омск из Краснодара открываются регулярные авиарейсы 

Полеты будет выполнять авиакомпания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Россия. Кубань» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Краснодара.
Полёты планируется выполнять дважды в неделю по четвергам и субботам с вылетом в 22.10. Прилёт в Краснодар — по пятницам и воскресеньям в 06.50.
Напомним, что ранее сообщалось, что авиаперевозчик S7 Airlines открыл новое направление полётов из Пулково. Компания запускает прямые рейсы из Петербурга в Омск. Воздушные ворота Северной столицы стали чаще принимать сибирских туристов. Самолёты Airbus A319 курсируют между городами дважды в неделю — по вторникам и четвергам.