В Барнауле на ремонт дорог и парковок дополнительно выделили 118 млн рублей

Десятки участков городских улиц и парковочных зон в Барнауле будут отремонтированы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Власти планируют заплатить за работы 118 987 903,77 руб. Заявки принимаются до 1 августа, сам же аукцион состоится 6-го числа.

В техзадании, которое размещено на сайте госзакупок, речь идет о 14 участках дорог и 19 парковочных зонах. Согласно смете, необходимо провести фрезерирование старого дорожного полотна и уложить новый асфальт, а также произвести устройство парковочных карманов, заменить бордюрный камень. В рамках работ на некоторых объектах необходимо отремонтировать и тротуары.