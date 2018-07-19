Политолог оценил шансы на реванш пророссийских сил в Украине

Шансы на реванш пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах есть, причем они существенно выше, чем на президентских. Такое мнение выразил во время онлайн-конференции «ДС» исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

«Есть потенциал для админресурса, но существование потенциала для админресурса и возможность его использовать — две большие разницы. Говорить 100%, что будет использовано и этого нужно бояться, я бы не стал. В условиях, когда говорят о реванше. Если он будет, то это будет не столько победа реваншистов, сколько поражение тех сил, которые называют себя демократическими. Это менее вероятно на президентских выборах, и более вероятно на парламентских», — высказался он.

«У бывших регионалов, Оппоблок и т.д., 100-процентного существующего электорального ресурса нет. Но есть множество информационных каналов влияния и тема «зрады» будет активно продвигаться в украинском обществе», — добавил эксперт.

По его прогнозам, пророссийские силы будут и дальше разгонять «зраду» в социальных сетях.

«Например, буквально вчера увидел пост в ФБ человека, который задается риторическим вопросом: «Мы же воевали на Донбассе против тех, кто фактически является противниками нашей власти. Не являются ли они нашими союзниками?». Подобных манипулятивных вещей будет достаточно много. Будем сталкиваться с тем, что общество, живущее пятый год в системе координат «зрада-перемога», будет постоянно переживать эти вещи и переживать достаточно остро», — сказал Магда.