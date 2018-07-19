Ещё
Политолог оценил шансы на реванш пророссийских сил в Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог оценил шансы на реванш пророссийских сил в Украине 

ИноСМИ 57 минут назад
Фото: ИноСМИ
Шансы на реванш пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах есть, причем они существенно выше, чем на президентских. Такое мнение выразил во время онлайн-конференции «ДС» исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.
«Есть потенциал для админресурса, но существование потенциала для админресурса и возможность его использовать — две большие разницы. Говорить 100%, что будет использовано и этого нужно бояться, я бы не стал. В условиях, когда говорят о реванше. Если он будет, то это будет не столько победа реваншистов, сколько поражение тех сил, которые называют себя демократическими. Это менее вероятно на президентских выборах, и более вероятно на парламентских», — высказался он.
«У бывших регионалов, Оппоблок и т.д., 100-процентного существующего электорального ресурса нет. Но есть множество информационных каналов влияния и тема «зрады» будет активно продвигаться в украинском обществе», — добавил эксперт.
По его прогнозам, пророссийские силы будут и дальше разгонять «зраду» в социальных сетях.
«Например, буквально вчера увидел пост в ФБ человека, который задается риторическим вопросом: «Мы же воевали на Донбассе против тех, кто фактически является противниками нашей власти. Не являются ли они нашими союзниками?». Подобных манипулятивных вещей будет достаточно много. Будем сталкиваться с тем, что общество, живущее пятый год в системе координат «зрада-перемога», будет постоянно переживать эти вещи и переживать достаточно остро», — сказал Магда.
«На самом деле, украинцам не хватает уверенности в собственных силах. Мы не осознавали, что, выстояв в 2014 году дорогой ценой, Украина выиграла одну из, возможно, главных битв в своей современной истории», — резюмировал он.
ИноСМИ: последние новости
В ожидании следующей войны Путина Путин утратил влияние на Балканах Ветер перемен: Россия купит оружие у Китая?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой138
Россияне бегут с Дальнего Востока375
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Россию ждет масштабный космический проект68
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение