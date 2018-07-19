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Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном для диспансеризации
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Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном для диспансеризации 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Принятие нового закона направлено на снижение заболеваемости и преждевременной смертности работающего населения.
Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном для диспансеризации. Инициативу одобрили в первом чтении.
Согласно проекту, на день отдыха для обследования граждане смогут рассчитывать раз в три года. Для этого работнику необходимо будет написать заявление на прохождение диспансеризации.
Инициатива была внесена на рассмотрение депутатами еще в 2016 году. Принятие нового закона направлено на снижение заболеваемости и преждевременной смертности работающего населения.
Кстати, отделения медицинской профилактики, позволяющие пройти проверку состояния здоровья всего за 90 минут, заработали во всех поликлиниках Москвы (подробнее…)
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