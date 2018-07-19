Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном для диспансеризации

Принятие нового закона направлено на снижение заболеваемости и преждевременной смертности работающего населения.

Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном для диспансеризации. Инициативу одобрили в первом чтении.

Согласно проекту, на день отдыха для обследования граждане смогут рассчитывать раз в три года. Для этого работнику необходимо будет написать заявление на прохождение диспансеризации.

Инициатива была внесена на рассмотрение депутатами еще в 2016 году. Принятие нового закона направлено на снижение заболеваемости и преждевременной смертности работающего населения.