Как повышение пенсионного возраста отразится на трудоустройстве пожилых? Статистика и личный опыт

Единороссы — за, все остальные — против. Именно так в четверг, 19 июля, депутаты Госдумы проголосуют по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Речь идет пока о первом чтении. Ко второму могут появиться поправки.

Принципиально решение принято, в деталях проект реформы подвергается мягкой критике со стороны чуть ли не всех госслужащих, которые не несут прямой ответственности за исполнение этой идеи. Один из самых популярных аргументов — будущие проблемы с трудоустройством пожилых людей.

По данным Росстата, 22% всех действующих пенсионеров в России — работающие. Из них и без повышения пенсионного возраста до 65 лет работают более 60% мужчин, а женщин, которые продолжают трудиться до 63 лет, около 70%. То есть для этих людей изменится только то, что им в течение нескольких лет государство не будут доплачивать в среднем по 14 тысяч рублей в месяц. Да, для многих это очень болезненно, но к проблемам трудоустройства это все-таки не имеет отношения.

На рынке же многие востребованы: сколько в стране возрастных продавцов, репетиторов, людей творческих профессий. Есть специальности, представители которых с возрастом не могут удержаться на работе. Тяжелый труд, производство, которое все больше роботизируется, профессии, представители которых вынуждены постоянно быть на ногах — те же парикмахеры и повара. Но во многих отраслях возраст, напротив, ценен опытом: врачи, инженеры, педагоги. Пример директора Центра образования «Царицыно» № 548 города Москвы , народного учителя России Ефима Рачевского:

Ефим Рачевский директор Центра образования «Царицыно» № 548 города Москвы, народный учитель России «Я охочусь за одним математиком, которому 71 год, пытаюсь его переманить — и никак. До недавнего времени у меня работала учительница латинского языка, ей было 85 лет. Она давала фору молодым. Я так полагаю, что возраст по своим классическим показателям, паспортный возраст, далеко не всегда совпадает с биологическим и тем более с интеллектуальным».

При этом говорить о том, что в России нет возрастной дискриминации при приеме на работу, было бы неправильно. Но это касается, во-первых, поиска нового места работы, а во-вторых, трудности испытывают люди, которым очень далеко и до сегодняшних границ пенсионного возраста, говорит руководитель HR-сообщества работодателей «Компании для всех возрастов» Анастасия Лазибная:

Анастасия Лазибная руководитель HR-сообщества работодателей «Компании для всех возрастов» «При сравнении компании, конечно, выберут молодого сотрудника. То есть мы даже не говорим о предпенсионном возрасте, 50 плюс, мы говорим о 40 плюс, и, на самом деле, возрастная дискриминация начинается именно с 40 лет».

Особенно это касается профессий, связанных с рутиной. Но в этом ключе сохранить свое рабочее место условному пожилому бухгалтеру с повышением возраста выхода на пенсию будет легче, ведь сокращают прежде всего пенсионеров.