Дорога к процветанию — выращивание желтых персиков

Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля / Синьхуа / — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.

Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай /. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае , провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.

В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.

В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.

Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.

Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.

Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае, провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.

В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.

В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.

Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.

Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.

Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае, провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.

В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.

В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.

Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.

Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.

Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае, провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.

В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.

В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.

Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.

Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.

Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае, провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.

В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.

В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.

Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.