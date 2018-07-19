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Дорога к процветанию — выращивание желтых персиков
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Дорога к процветанию — выращивание желтых персиков 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.
Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае, провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.
В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.
В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.
Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.
Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.
Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае, провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.
В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.
В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.
Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.
Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.
Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае, провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.
В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.
В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.
Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.
Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.
Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае, провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.
В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.
В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.
Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.
Юйпин /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — На базе по выращиванию желтых персиков братьев Ся Кайшу и Ся Кайцзиня сейчас собирают и пакуют очередной урожай.
Предприятие братьев Ся расположено в деревне Вэнъян Юйпин-Дунского автономного уезда /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. До создания базы Ся Кайшу и Ся Кайцзинь работали в сфере строительного дела в Шанхае, провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и других районах Китая.
В 2012 году братья взяли на основе подряда под свое управление участок площадью почти 35 га в этом месте, климат и почва которого прекрасно подходят для выращивания желтых персиков. На это они затратили заработанные за многие годы 2,8 с лишним млн юаней.
В марте 2013 года братья Ся вместе с находящимися под их руководством 23 крестьянами создали специализированный кооператив.
Сейчас площадь их угодий достигла 112 га, и доходы от работы базы приносят процветание 56 крестьянским семьям.
ИА Синьхуа: последние новости
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