Повышение пенсионного возраста: о каких цифрах забыли в споре о законопроекте

Госдума 19 июля приняла в первом чтении проект закона о повышении пенсионного возраста, основное чтение пройдет осенью. Обсуждение шло несколько часов и было очень оживленным. В горячем пылу дискуссии цифры опять потерялись.

Тезис номер один: большинство россиян, по данным Росстата, после выхода на пенсию продолжают работать. Да, многие не уходят, потому что на пенсию прожить сложно. Но хватает и тех, кто не хочет уходить на покой по другим причинам. Ученые, врачи, учителя, творческие профессии — эти люди зачастую просто хотят работать дальше.

Михаил Щапов: Тезис номер два: люди уйдут на пенсию позже, поэтому не получат тот доход, который могли бы получить. Средняя пенсия — 14 400 рублей. За те пять лет, что мужчина не будет ее получать, это 864 тысячи — солидная сумма. Для женщины, которая выйдет на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, это уже больше миллиона. Эти подсчеты на обсуждении в Думе предъявил депутат от КПРФ

Михаил Щапов депутат Госдумы от фракции КПРФ «Один миллион 350 тысяч рублей не получит средняя российская женщина в случае принятия обсуждаемого законопроекта. Это средняя пенсия (14 тысяч рублей в месяц) за восемь лет, и это без учета индексации. Вторая цифра — на 1000 рублей в год должна увеличиться пенсия, исходя из обещаний правительства, и, если не учитывать инфляцию, то это и вовсе на 500 рублей, что в год составит 6000 рублей. Это невероятный по своей несправедливости подход».

Депутат продемонстрировал то, что называется магией цифр. Во-первых, пенсию он посчитал без инфляции, а добавку к ней — почему-то с инфляцией. Во-вторых, в России растет продолжительность жизни. Вот данные Высшей школы экономики : те мужчины, что уже дожили до 65 лет, в среднем проживут еще 13 лет. Те женщины, что дожили до 63 лет, проживут еще 19 лет.

Но и это не ориентир. Продолжительность жизни в России растет очень быстрыми темпами — у мужчин на шесть месяцев ежегодно. Теперь подсчитаем. Если повышать пенсии будут каждый год на тысячу рублей в месяц, то за первый прибавка в 12 тысяч, за второй — уже добавленные 12 тысяч плюс еще 12 тысяч — прогрессия. Итого за 13 лет мужчина получит больше миллиона. Женщина за 19 лет — больше двух миллионов. Это только добавки к пенсиям. В этом же ключе Максим Топилин и ответил депутату Щапову:

Максим Топилин министр труда и социальной защиты РФ «Растет, просто это будет не в эти первые годы, а в последующие годы, поэтому никто не потеряет. Это элементарный расчет. Вы почему-то в этом периоде восемь лет вычитаете, а потом прибавить забываете. Это манипуляция».

Конечно, не надо забывать об инфляции и о том, что пенсии повышали и раньше, правда, ненамного. Но в итоге готовят пенсионный маневр: дадут примерно столько же, но не сразу, а понемногу. Можно сказать и по-другому: государство рефинансирует свои обязательства перед гражданами, увеличивая срок.

Тезис номер три: как раньше государство платить больше не может. Сейчас на рынок труда выходят те, кто родился в начале 90-х, во время демографической ямы. Усилий этих работников не хватит на то, чтобы выплачивать пенсии тем, кто наоборот уходит на покой. О чем справедливо напомнил министр труда:

«В 90-е годы произошел обвал рождаемости. И именно эти молодые люди сейчас выходят на рынок труда и будут выходить чуть позже, вплоть до 2028 года. Этот негатив 90-х сегодня с точки зрения ваших опасений о безработице и о рынке труда является позитивом».

Вот цифры министерства: приток молодых работников из-за ямы в следующем году снизится на 900 тысяч. Увеличение пенсионного возраста оставит на работе 300 тысяч человек. Разница — 600 тысяч. Это пенсионные взносы, которые некому платить, это рабочие места, на которых некому работать, и это ответ на вопрос, где будут работать люди, которым увеличат пенсионный возраст.