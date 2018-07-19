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«Ъ»: правительство разрабатывает норму по регулированию рынка райдшеринга
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«Ъ»: правительство разрабатывает норму по регулированию рынка райдшеринга 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правила совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры компенсируют часть расходов, начали разрабатывать в правительстве РФ, сообщает газета «Коммерсант».
"Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу, которая займется урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей (карпулинг, или райдшеринг)" — пишет издание, ознакомившись с письмом аппарата правительства в министерство.
По информации «Коммерсанта», предложение о регулировании райдшеринга поступило от французского интернет-сервиса BlaBlaCar, ранее столкнувшегося с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках. Помимо этого, с аналогичной инициативой в правительство РФ ранее обратился Минтранс.
Как передает газета, в правительстве считают, что в рабочую группу должны войти представители властей, общественных организаций и участников рынка. Представитель Акимова Алия Самигуллина подтвердила изданию, что такая группа будет при Минтрансе.
В сентябре 2017 года Тимашевский районный суд Краснодарского края признал запрещенной к распространению в России информацию на сайте BlaBlaCar в связи с тем, что через ресурс осуществляются «перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения». В связи с этим сайт должны были заблокировать. Однако в декабре того же года Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете сервиса.
На сайте BlaBlaCar сообщается, что при помощи сервиса водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания была основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей.
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