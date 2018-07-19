Сбор урожая томатов черри в провинции Гуйчжоу

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля / Синьхуа / — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай / в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу

Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу