Ещё
Сбор урожая томатов черри в провинции Гуйчжоу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбор урожая томатов черри в провинции Гуйчжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу
Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу
Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу
Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу
Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу
Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу
Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу
Бицзе /пров. Гуйчжоу/, 18 июля /Синьхуа/ — В разгар лета в деревне Аньсин поселка Дуйцзян уезда Дафан городского округа Бицзе /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ в почти тысяче теплиц поспели томаты черри. Фотографии Синьхуа/Ло Дафу
ИА Синьхуа: последние новости
Внешнеторговый оборот Таджикистана в первом полугодии превысил 2 млрд долларов Республика Корея и КНДР полностью восстановили линию связи между военными ведомствами в западной акватории 3 человека погибли в США в результате столкновения самолетов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой138
Россияне бегут с Дальнего Востока375
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Россию ждет масштабный космический проект68
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение