Запрет на посещение заповедника «Столбы» продлен до 29 июля

Режим «тишины» в заповеднике «Столбы» продлили до 29 июля. Такие меры приняты из-за высокой численности медведей.

Строгий пропускной режим будет организован на всех входах в заповедник, а для свободного посещения наложен запрет. В течении недели иснпекторы неоднократно фиксировали визуальные встречи с медведем на туристических маршрутах и оставленные им следы жизнедеятельности. А данные с фотоловушек и камер видеонаблюдения подтверждают высокую активность хищника.

Дирекция «Столбов» просит красноярцев отнестись к принятым мерам с пониманием. Напомним, туристско-экскурсионный район заповедника для свободного посещения был закрыт с 12 июля 2018 года.