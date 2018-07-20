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Запрет на посещение заповедника «Столбы» продлен до 29 июля
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Запрет на посещение заповедника «Столбы» продлен до 29 июля 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Режим «тишины» в заповеднике «Столбы» продлили до 29 июля. Такие меры приняты из-за высокой численности медведей.
Строгий пропускной режим будет организован на всех входах в заповедник, а для свободного посещения наложен запрет. В течении недели иснпекторы неоднократно фиксировали визуальные встречи с медведем на туристических маршрутах и оставленные им следы жизнедеятельности. А данные с фотоловушек и камер видеонаблюдения подтверждают высокую активность хищника.
Дирекция «Столбов» просит красноярцев отнестись к принятым мерам с пониманием. Напомним, туристско-экскурсионный район заповедника для свободного посещения был закрыт с 12 июля 2018 года.
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