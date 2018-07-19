Власти намерены понизить налог для самозанятых

Как стало известно, ведомство предлагает установить новый налог для указанной категории россиян на уровне 2,5–4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги.

Уточняется, что еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.