Bloomberg: США аннулировали визу главы «дочки» венесуэльской PDVSA

НЬЮ-ЙОРК , 19 июля. / ТАСС /. Власти США аннулировали американскую визу Асдрубаля Чавеса — двоюродного брата бывшего президента Уго Чавеса , руководителя Citgo, дочерней компании в Соединенных Штатах государственного нефтегазового концерна Венесуэлы Petroleos de Venezuela. Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloobmerg.

По его данным, аннулирование визы означает, что Чавесу придется выехать из США и руководить извне тремя нефтеперерабатывающими предприятиями Citgo общей мощностью 749 тыс. баррелей в сутки и персоналом численностью 3,5 тыс. человек.

В минувшие годы США уже вводили санкции против ряда должностных лиц Венесуэлы. Карательные меры предусматривают запрет на выдачу въездных виз и арест банковских счетов в США бывших и нынешних сотрудников венесуэльских государственных учреждений, подозреваемых американскими властями в нарушении прав человека.