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Bloomberg: США аннулировали визу главы «дочки» венесуэльской PDVSA
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Bloomberg: США аннулировали визу главы «дочки» венесуэльской PDVSA 

ТАСС 30 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Власти США аннулировали американскую визу Асдрубаля Чавеса — двоюродного брата бывшего президента Уго Чавеса, руководителя Citgo, дочерней компании в Соединенных Штатах государственного нефтегазового концерна Венесуэлы Petroleos de Venezuela. Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloobmerg.
По его данным, аннулирование визы означает, что Чавесу придется выехать из США и руководить извне тремя нефтеперерабатывающими предприятиями Citgo общей мощностью 749 тыс. баррелей в сутки и персоналом численностью 3,5 тыс. человек.
В минувшие годы США уже вводили санкции против ряда должностных лиц Венесуэлы. Карательные меры предусматривают запрет на выдачу въездных виз и арест банковских счетов в США бывших и нынешних сотрудников венесуэльских государственных учреждений, подозреваемых американскими властями в нарушении прав человека.
В августе прошлого года президент Дональд Трамп подписал указ о введении новых финансовых санкций против Венесуэлы. Указ запрещает совершать торговые операции с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы и PDVSA. Также запрещены операции с некоторыми облигациями, принадлежащими венесуэльскому государственному сектору, и выплаты дивидендов по акциям правительства Венесуэлы.
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