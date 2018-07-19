СМИ: Япония отказывается от иранской нефти

Японские нефтяные компании ведут подготовку к полному прекращению испорта нефти из Ирана . Об этом стало известно ТАСС по сообщению ведущей деловой газеты Японии Nikkei.

Согласно данным издания, поставки нефти из Ирана должны быть полностью прекращены к октябрю. На данный момент Япония рассматривает Саудовскую Аравию ОАЭ в качестве альтернативных источников импорта сырья.

Газета подчеркивает, что такие японские поставщики иранской нефти, как JXTG Holdings и Idemitsu Kosan, получили от США предпреждение о необходимости подного прекращения импорта к началу ноября этого года, когда Вашингтон намерен возобновить действие санкций в отношении Тегерана . В том случае, если закупки иранской нефти будут продолжаться, японским компаниям грозят крупные штрафы.

На фоне этих событий банки Японии также уведомили национальные нефтяные компании о прекращении осуществления транзакций, которые связаны с нефтью Ирана, что делает ее приобретение почти невозможным.