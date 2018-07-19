В Якутске осенью откроют парк высоких технологий

Парк высоких технологий для поддержки стартапов площадью более 9 тыс. кв. м запустят в Якутске осенью этого года, сообщили в четверг в пресс-службе регионального министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.

«Осенью этого года в Якутске будет запущен IT-парк, общая площадь которого составляет 9 400 кв. м. В парке планируется создать эффективные платформы для развития стартапов — лаборатории блокчейн-систем, по искусственному интеллекту, большим данным», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в столице региона появится фонд для финансирования стартапов на начальной стадии. «Рассчитываем, что предпосевной фонд юридически будет открыт уже к концу года. Весной следующего будет начато финансирование проектов», — цитирует пресс-служба главу ведомства Анатолия Семенова

Он добавил, что такой фонд может рассматривать до 100 проектов в год. В акселерационную программу из них в первый год попадут примерно 20 проектов, сообщили в ведомстве.

Идея создания парка высоких технологий появилась в 2013 году, ее инициаторы — региональная Ассоциация IT-отрасли и технопарк «Якутия». По замыслу разработчиков, IT-парк обеспечит высокотехнологичные рабочие места и даст возможность якутским специалистам конкурировать на российском и мировом рынках.