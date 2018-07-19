Ещё
В Якутске осенью откроют парк высоких технологий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутске осенью откроют парк высоких технологий 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Парк высоких технологий для поддержки стартапов площадью более 9 тыс. кв. м запустят в Якутске осенью этого года, сообщили в четверг в пресс-службе регионального министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.
«Осенью этого года в Якутске будет запущен IT-парк, общая площадь которого составляет 9 400 кв. м. В парке планируется создать эффективные платформы для развития стартапов — лаборатории блокчейн-систем, по искусственному интеллекту, большим данным», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, в столице региона появится фонд для финансирования стартапов на начальной стадии. «Рассчитываем, что предпосевной фонд юридически будет открыт уже к концу года. Весной следующего будет начато финансирование проектов», — цитирует пресс-служба главу ведомства Анатолия Семенова.
Он добавил, что такой фонд может рассматривать до 100 проектов в год. В акселерационную программу из них в первый год попадут примерно 20 проектов, сообщили в ведомстве.
Идея создания парка высоких технологий появилась в 2013 году, ее инициаторы — региональная Ассоциация IT-отрасли и технопарк «Якутия». По замыслу разработчиков, IT-парк обеспечит высокотехнологичные рабочие места и даст возможность якутским специалистам конкурировать на российском и мировом рынках.
Дальний Восток: последние новости
Проект круглогодичных теплиц в Якутии получит 300 млн рублей от ФРДВ Спутниковые ошейники для оленей не прошли испытаний Чукоткой Свыше 15 тыс. иностранцев въехали в ДФО по электронным визам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К санкциям против РФ подключились новые страны180
Российский певец покончил с собой157
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Россияне бегут с Дальнего Востока430
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение