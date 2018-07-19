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Минтруд может внести поправку в Трудовой кодекс об увольнении в связи с утратой доверия
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Минтруд может внести поправку в Трудовой кодекс об увольнении в связи с утратой доверия 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минтруд может ввести в Трудовой кодекс для коммерческих компаний новое основание для увольнения — в связи с утратой доверия, с таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество. Об этом в четверг пишет газета «Известия».
"Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний", — сказал газете директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак, уточнив, что вопрос находится на стадии обсуждения.
Как напоминает издание, сейчас такая норма применяется только для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности. Нововведение, пояснили «Известиям» в бизнес-сообществах, может помочь бороться с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также поспособствует сохранности интеллектуальной собственности.
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