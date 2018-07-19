Минтруд может внести поправку в Трудовой кодекс об увольнении в связи с утратой доверия

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Минтруд может ввести в Трудовой кодекс для коммерческих компаний новое основание для увольнения — в связи с утратой доверия, с таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество. Об этом в четверг пишет газета «Известия» "Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний", — сказал газете директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак, уточнив, что вопрос находится на стадии обсуждения. Как напоминает издание, сейчас такая норма применяется только для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов , военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности. Нововведение, пояснили «Известиям» в бизнес-сообществах, может помочь бороться с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также поспособствует сохранности интеллектуальной собственности.