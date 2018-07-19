Эффект незавершенного действия: почему в Уфе плодится долгострой?

Сколько грандиозных строек века затевалось в башкирской столице! И Диснейленд должен был у нас появиться, и крупнейшая на всю Россию мечеть. Говорили-говорили, да потом о них забыли.

Что с ними сейчас? Все еще строятся, заморожены, или их место отдали на откуп новым владельцам с совершенно иными целями и планами?

Ufa1 составил рейтинг недостроенных объектов, на которые горожане уже досадливо махнули рукой.

Серая угрюмость на Комсомольской

В городской пейзаж уже привычно вписалась гора из бетона и арматуры на улице Комсомольской за кинотеатром «Искра». Здесь должен был появиться гипермаркет. Но в постапокалиптических «павильонах» с торчащей ежом арматурой и интерьером под стать сталкеровским сюжетам последние 10 лет вместо покупателей собираются лишь бомжи, диггеры да любопытная детвора.

История стройки началась еще в 2006 году, когда администрация сдала в аренду компании ООО «Башстройсервис» два солидных земельных участка. Известно, что аренду продлевали до конца 2015 года. Однако дальнейшие сведения о наличии или отсутствии регистрации права на незавершенный объект отсутствуют.

Духовность за профнастилом

Буквально через дорогу двухметровый забор окружает Кирилло-Мефодиевский храм. Хотя здание знаковое для Уфы и является копией разрушенного в 1932 году Воскресенского собора, на фундаменте которого сейчас располагается Башдрамтеатр, достраивать его почему-то не торопятся.

Новый храм начали возводить еще в 2003 году с материальной помощью «Межпромбанка». К 2007-му здание практически достроили, но по какой-то неизвестной причине завершающий этап затянулся на 10 лет… Несмотря на отсутствие внутренней отделки, церковь является действующей, в малом зале постоянно проходят службы для горстки прихожан. Хотя сам по себе храм рассчитан на тысячи верующих.

В прошлом году городские власти решили довести строительство до конца и начали предпринимать активные шаги. Выступить финансовым благодетелем вызвался фонд «Имэн Кала». Председателем его наблюдательного совета является Сергей Веремеенко , который в 2003 году принимал участие в выборах на должность президента Республики Башкортостан . Впрочем, он же руководил банком, который и начинал строительство.

Для контроля хода работ глава администрации Ирек Ялалов поручил разработать дорожную карту. В первую очередь решили сконцентрироваться на инженерной инфраструктуре, обсудили даже создание рядом парка.

— Он был бы актуален для этой местности в связи с интенсивной застройкой прилегающих территорий микрорайона Глумилино, — пояснили тогда в городской администрации.

Однако инвесторов служители храма вот уже полгода как в глаза не видели.

Пожертвуйте на храм

Еще один объект, которому вызвался помочь фонд «Имэн Кала», также относится к культовым сооружениям города. Это соборная мечеть Ар-Рахим в виде ханского шатра с минаретами длиной в 77 метров каждый. Молитвенный дом начали строить в 2007 году на собранные средства. Правда, с тех пор стройку приостанавливали трижды, и мечеть неоднократно оказывалась в центре скандальных разбирательств. В первые же годы строительства Контрольно-счетная палата выявила растрату: из 300 миллионов рублей поступивших пожертвований она недосчиталась 70 миллионов. Сменилось два застройщика, и краник финансирования перекрыли.

В 2013 году появился новый благодетель — фонд «Урал». Финансирование пообещали с условием — вести стройку под контролем Духовного управления мусульман Башкирии. Даже застройщик ООО «Алтын курай» и тот принадлежал муфтию республики Нурмухамету Нигматуллину, а также его заму Аюпу Бибарсову и управделами ДУМ Ильдару Ишееву.

Однако в 2016 году между «Уралом» и ДУМ возникли разногласия. Руководство фонда требовало снизить расходы на отделку мечети и вообще посчитало некоторые расходы неоправданными. Хотя Духовное управление и объяснило, что деньги потребовались на строительство стилобата — опорного кольца шириной 30 метров, укрепляющего неустойчивую конструкцию, фонд обратился в суд. Взыскать потребовали 65 миллионов, в том числе и деньги, потраченные на аренду смежного участка, где планировалось строительство ЖК «Муслим сити». Дело фонд выиграл.

Сейчас строительство заморожено.

Пока не утекло время

Затянувшаяся стройка фонтана-часов на Горсовете выбивается из парада долгостроев проблеском надежды. Власти обещают, что скоро ее завершат. И положительная динамика налицо — за забором из профнастила уже проглядывает хитрая конструкция из труб.

Как говорится, пациент скорее жив, чем мертв. Хотя несколько лет ландшафт строительной площадки, открытой в 2014 году, оставался без изменений — за оградой виднелась лишь перерытая земля, да бетонная основа для водонапорной конструкции.

Воплотить проект вызвалась московская компания ООО «Стройтехгрупп». Она должна была сдать объект в январе 2015 года, но из-за отсутствия финансирования работу приостановили.

Стройка вновь оживилась в конце апреля этого года. Строительством долгожданного чуда гидротехники сейчас занимается уфимская компания ООО «Уралагротехсервис», которая уже возвела фонтан «Семь девушек».

Несмотря на то что проект поменял уже третьего подрядчика, первоначальная задумка не изменилась. Это будет стилизованный под часы фонтан в виде чаши с 12 трапециевидными блоками по краям. Циферблат планировался из карельского гранита и бронзы, а регулируемые струи воды будут показывать время. Общая площадь сооружения — 315 кв. м.

Нетленная стройка

Жители Затона наверняка помнят, как года 2–3 назад бурно обсуждали строительство в поселке Чернолесовском на Западном кладбище первого уфимского крематория. За строительство объекта по чешской технологии взялась частная компания «Уфимский дом ритуальных услуг», получив в 2013 году соответствующее разрешение от администрации Уфимского района. Предприниматель успел потратить на проект 20 миллионов рублей — получил кадастровый паспорт, техусловия на электричество и газ, возвел фундамент. Как вдруг взбунтовалось местное население. Оказывается, люди и не знали, что по соседству с ними хотят соорудить столь мрачное предприятие.

Недостроенный крематорий собираются вскоре снести

В итоге после бесчисленных заседаний и судебных разбирательств проект было решено похоронить вместе с потраченными на него усилиями и средствами.

Хотя острую необходимость скорбного огненного дома горожане и власти все же признали: четыре из пяти городских кладбищ уже переполнены, хоронить усопших можно лишь на Северном в поселке Тимашево.

Есть, правда, в Уфимском районе еще одно кладбище, но места там выделяют на платной основе.

Вопросом строительства в Уфе крематория занимается МБУ «Комбинат специализированного обслуживания», в его ведении находятся все действующие и закрытые кладбища города.

Челябинск, — Это насущная потребность. Каждую неделю из Уфы по 3–5 человек везут на кремацию в Екатеринбург Казань , — отметил начальник производственно-технического отдела Александр Гражданкин. — Сейчас готовится проектно-техническая документация крематория в северной, промышленной части города. До 2020 года мы уже должны все досконально разработать и точно определить точку расположения.

Грезы о своем Диснейленде

В 2013 году город облетела новость: «В Уфе построят крупнейший парк развлечений, не хуже французского Диснейленда».

Строиться хотели с размахом — на площади в 154 гектара. Аттракционы планировали поделить на зоны: «Цирк и мультипликация», «Туризм, космос, авиация, НЛО», «Затерянный континент Атлантиды» — и, конечно же, отдельная территория посвящалась эпосу «Урал Батыр» и национальному герою Салавату Юлаеву.

В августе того же года здесь в основание первого аттракциона — колеса обозрения высотой 48 метров, которое было задумано у входа в будущий Диснейленд — церемонно заложили первый камень. В сентябре 2014-го колесо действительно открыли.

Все остальные карусели, по крайней мере часть, ограниченную проспектом Октября, Лесопарковым проездом и улицей Зорге, планировали сдать летом 2015 года…

Чего, как все заметили, не случилось: проект так и остался пылиться на полке.

Но местные жители только вздохнули с облегчением: многим более по душе умиротворяющий вид зеленого парка.

— Меня беспокоит, что в нашем городе есть ряд долгостроев, которые объективно разрушают облик Уфы и портят впечатление о городе. Это торговый центр на Комсомольской, который находится на участке, где могли бы появиться социально значимые объекты. Рядом с ним недостроенный бассейн «Атлантика», заброшенный участок в парке Кашкадан. Лично для меня эти объекты как бельмо на глазу, — говорит партнёр бюро «UrbanБайрам» Александра Катасонова. — Еще один момент, который мне кажется спорным, — то, как соотносятся застройка и зеленое пространство. Постройки, которые появляются в парках, у нас довольно стихийны и реализуются не самым оптимальным образом. Например, когда элементарно перекрываются входы, и на самом активном, нахоженном месте ставится объект вроде колеса обозрения или фитнес-центра. Совершенно понятно, почему они там появляются — потому что в это место придет большое количество посетителей, но при этом зачастую нарушаются привычки горожан.