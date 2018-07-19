В Волгограде умершей беременной женщине подменили печень 

Зачем женщине, не пережившей роды, уже после смерти пересадили печень погибшего от цирроза мужчины? Арам Мачкалян уверен, чтобы скрыть истинную причину трагедии. Полтора года вдовец доказывал — в смерти его жены и ребенка виноваты медики. На восьмом месяце беременности Елену с температурой и обширным кровотечением доставили в больницу. Врачи тут же «отфутболили» сложную пациентку в перинатальный центр. Но и там эскулапы участия не проявили. Вместо срочной операции кесарево — отправили домой, мол вылечите свою простуду а потом приезжайте рожать.
— Ее переводят с кровотечением которое усиливается обратно. Я даже не мог представить как это выглядит, она говорит с меня просто льет, — рассказал Арам Мачкалян.
Через несколько часов, уже в критическом состоянии, Елену вернули в больницу, там начались роды. И снова в обратный путь. Пока медики двух больниц пытались избавиться от пациентки, которая могла подпортить их статистику, ушло драгоценное время. Малыш родился мертвым, а через 13 дней не стало и матери. Никакого вируса гриппа в организме не нашлось, тогда люди в белых халатах заявили — это аутоимунный гепатит, а значит, печень должна быть поражена церрозом. Спустя полтора года Арам выяснил, печень действительно в ужасном состоянии, еще бы — от мужчины алкоголика!
Подмену, которая должна была прикрыть слепоту и бездушие местных врачей могли провернуть только патологоанатомы. Но поговорить с главой этого волгоградского учреждения тоже оказалось не возможно. Его еще в мае задержали. Оперативники на полном основании не доверяют мужчине, своими ловкими руками он может и печень подменить и взятки по карманам рассовывать.
По версии следствия, главный патологоанатом города организовал незаконный бизнес-платную подготовку усопших к погребению. Нанятые им санитары каждый месяц приносили покровителю долю от заработанных на горе барышей. Дело о подмене печени сейчас проходит по статье «служебный подлог» и станет еще одним эпизодом в криминальном послужном списке медика.
— Служебный подлог предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы, но если это повлекло более тяжкое следствие, именно сокрытие фальсификация сокрытие доказательств, то здесь предусмотрена санкция до 7 лет лишения свободы, — уточнила адвокат Елена Урадовская.
Кого именно покрывал предприимчивый патологоанатом, пока не ясно. Врачи причастные к гибели пациентки, проходят в деле как свидетели. А их подчиненные, разумеется, дают показания в пользу начальников. И лишь два бывших санитара открыто говорят — им велели уничтожить первые образцы биоматериалов взятые у Елены для анализа.
Понимая, что жену и сына не вернуть, Арам верит, его борьба не напрасна. Все, кто не посмел остановить убийц в белых халатах, остались на своих местах. И пытаются лечить новых пациентов, оберегая свои профессиональные тайны.