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Красноярским безработным помогают найти работу в других регионах
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Красноярским безработным помогают найти работу в других регионах 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярская краевая служба занятости помогает безработным найти работу в другой местности. При этом люди получают финансовую помощь для переезда и трудоустройства на новом месте. 45 человек уже воспользовались этой услугой. И трудоустроились не только на рабочие специальности.
В списке вакансий электрогазосварщики, слесари по ремонту сельхозмашин, юристы, бухгалтеры, экономисты, библиотекари, инженеры, программисты, ветеринары, повара.
Участвовать в программе могут не только представители старшего поколения, но и выпускники вузов, техникумов и училищ. К примеру, для обустройства на новом месте уже получили 7 молодых специалистов. Подробно об услугах трудоустройства в других территориях можно узнать на сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края.
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