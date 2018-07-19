Красноярским безработным помогают найти работу в других регионах

Красноярская краевая служба занятости помогает безработным найти работу в другой местности. При этом люди получают финансовую помощь для переезда и трудоустройства на новом месте. 45 человек уже воспользовались этой услугой. И трудоустроились не только на рабочие специальности.

В списке вакансий электрогазосварщики, слесари по ремонту сельхозмашин, юристы, бухгалтеры, экономисты, библиотекари, инженеры, программисты, ветеринары, повара.