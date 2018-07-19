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Браудера «потрясла» реакция Белого дома на предложение России
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Браудера «потрясла» реакция Белого дома на предложение России 

Газета.Ru 49 минут назад
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого Генпрокуратура России обвинила в переводе денег экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, был «потрясен» ответом Белого дома на выдвинутые против него обвинения. Об этом он сказал в эфире Fox News.
По словам Браудера, заявления администрации США о таком «маловероятном» варианте, при котором его и других американских граждан обменяют на российских шпионов, является «смехотворным».
"Я был абсолютно потрясен тем, что я услышал сегодня (18.07) от Белого дома", — заявил Браудер.
Ранее в Госдепе США заявили, что утверждения Москвы о причастности к преступлениям американских граждан, которых Россия хотела бы допросить по делу Уильяма Браудера, абсурдны.
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