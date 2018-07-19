Браудера «потрясла» реакция Белого дома на предложение России

По словам Браудера, заявления администрации США о таком «маловероятном» варианте, при котором его и других американских граждан обменяют на российских шпионов, является «смехотворным».

"Я был абсолютно потрясен тем, что я услышал сегодня (18.07) от Белого дома", — заявил Браудер.