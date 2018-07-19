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Дипломаты РФ посетят арестованную в США Бутину
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Российские дипломаты посетят арестованную в США россиянку Бутину 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: mvbutina facebook.com / Globallookpress
Ожидается, что встреча состоится 19 июля.
Сотрудники посольства России добились права посетить арестованную в США россиянку Марию Бутину. Ожидается, что встреча состоится в четверг, 19 июля.
«Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М. В. Бутиной 19 июля», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Между тем в ведомстве отметили, что намерены оказать россиянке «необходимую поддержку».
Ранее сообщалось, что Федеральный окружной суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог.
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