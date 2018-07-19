На новые квоты на добычу рыб могут ввести мораторий

России могут ввести временный запрет на установку новых видов квот добычи водных биоресурсов. Автором законодательной инициативы выступила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительств Елена Афанасьева

Отмечается, что в новой редакции статьи 30 Закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в которой установлен перечень квот добычи водных биоресурсов, вступила в силу 1 января 2018 года. На соответствующие виды квот распределяются, в том числе общие допустимые добычи водных биоресурсов в морских водах.

При этом создаётся угроза, что в случае установления ещё одного или нескольких видов квот добычи водных биоресурсов могут значительно изменится объёмы в составе уже имеющихся квот, уже распределенных между лицами, у которых возникает право на ловлю водных биоресурсов.

Автор уверена, что в такой ситуации ведение бизнеса в рыбном хозяйстве экономически нецелесообразно и может привести негативным результатам..

«В целях преодоления указанной проблемы представляется необходимым запретить определять новые виды квот добычи водных биоресурсов в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов», — отмечается в пояснительной записке