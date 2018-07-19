На новые квоты на добычу рыб могут ввести мораторий 

В России могут ввести временный запрет на установку новых видов квот добычи водных биоресурсов. Автором законодательной инициативы выступила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительств Елена Афанасьева.
Отмечается, что в новой редакции статьи 30 Закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в которой установлен перечень квот добычи водных биоресурсов, вступила в силу 1 января 2018 года. На соответствующие виды квот распределяются, в том числе общие допустимые добычи водных биоресурсов в морских водах.
При этом создаётся угроза, что в случае установления ещё одного или нескольких видов квот добычи водных биоресурсов могут значительно изменится объёмы в составе уже имеющихся квот, уже распределенных между лицами, у которых возникает право на ловлю водных биоресурсов.
Автор уверена, что в такой ситуации ведение бизнеса в рыбном хозяйстве экономически нецелесообразно и может привести негативным результатам..
«В целях преодоления указанной проблемы представляется необходимым запретить определять новые виды квот добычи водных биоресурсов в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов», — отмечается в пояснительной записке
Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует рассмотреть 19 июля.