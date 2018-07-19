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Четырехлетняя дочь Тимати пропустила важное выступление из-за болезни
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Четырехлетняя дочь Тимати пропустила важное выступление из-за болезни 

Passion.ru 18 минут назад
Фото: Passion.ru
Бабушка девочки поделилась с поклонниками грустной новостью.
В свои 4 года дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса — очень занятой ребенок. Девочка посещает спортивные секции, рисует, пробует играть на музыкальных инструментах, а также занимается балетом. Танцевальная школа, куда ходит красавица-малышка, ежегодно устраивает большой отчетный концерт, в котором принимают участие лучшие ученики. Однако в этом году Алиса не сможет выступить. Бабушка Алисы, Симона Юнусова, рассказала подписчикам о болезни, которая настигла ее внучку: «Бывает так: готовишься к выступлению, нервничаешь, шьёшь костюмы, считаешь часы, собираешь сумки с реквизитом и вдруг, накануне у ребёнка поднимается температура до 39!😭😭😭 Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лобике, понимаешь, что всё, мы никуда не едем! Мысль о том, что всех подвёл сидит, как заноза и не даёт сомкнуть глаз! Утром говорю Алисе, что для нас концерт не состоится. Слёзы градом…потом главный вопрос:— Это значит, что Филипп будет танцевать с другой девочкой?!😭 Что тут скажешь? — Да, в жизни так бывает, есть вещи, которые от нас никак не зависят, но мы будем рядышком, я от тебе не отойду. Мы будем смотреть на часы и желать удачного выступления нашим детям, мамам, артистам и педагогам! Простите дорогие зрители! Я точно знаю, что вы останетесь довольны, все очень старались! Так бывает… 🙏😔 P. S Ничего, мы ещё потанцуем! Впереди третья смена! А у нас пижамная вечеринка под Нурофеном!💪🙌❤️».
Подписчики пожелали Алисе скорейшего выздоровления и возвращения в строй: «Выздоравливайте…будет еще мнооого выступлений», «Поправляйся, малышка, у Вас впереди много танцев😊», «Выздоравливайте! У вас впереди еще много выступлений и благодарных зрителей», «Зайка маленькая, выздоравливай скорей», «Здоровья Алисе! Пусть не расcтраивается, все лучшее ещё впереди!», «Скорейшего выздоровления солнышку Алисе».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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