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«Рай в шалаше»: в Приморье асоциальная пара спасалась от мести собутыльников за кражи
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«Рай в шалаше»: в Приморье асоциальная пара спасалась от мести собутыльников за кражи 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморском крае судебные приставы задержали асоциальную пару, скрывавшуюся от собутыльников, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю
Мужчина и женщина проживали вместе и вели при этом асоциальный образ жизни. Темой судебного разбирательства послужил тот факт, что они слишком часто выясняли свои отношения.
По указанному в постановлении адресу «супруги» обнаружены не были. Было установлено, что они там давно не проживают. Со слов соседей граждан следует искать в местах скопления любителей выпить.
Судебные приставы получили информацию, что розыскиваемые окло получаса назад напарвились в поселок Кировский. Там в местном магазине и была обнаружена потерпевшая.
Женщина призналась, что она и ее возлюбленный совершили ряд мелких краж у своих собутыльников. В данный момент они вынуждены прятаться в шалаше, в лесу, на берегу реки Уссури, поскольку опасаются расправы.
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