Daewoo Trucks открыла сервисное предприятие в Приморье

Дилерский центр корейской компании Daewoo Trucks, на котором будут обслуживать специализированную технику, открылся в Приморье, сообщает в четверг пресс-служба краевой администрации.

«Открытие сервиса для спецтехники — лишь первый этап работы предприятия. В 2019—2020 годах здесь также планируют открыть цех по производству навесного оборудования и организовать узловую сборку шасси. Все это позволит выпускать в Приморье корейскую спецтехнику — автовышки, грузовые машины и другое», — говорится в сообщении.

В ближайшие два года на предприятии будет создано 80 новых рабочих мест. Инвестиции на первом этапе составили около 60 млн рублей, в последующем будет инвестировано еще около 150 млн рублей.

В Приморье ведется планомерное создание производств по сборке техники различной направленности. Так, в крае уже начата сборка сельскохозяйственной техники на базе дилерского центра ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“. Всего в этом году планируется собрать и продать приморским аграриям более 30 комбайнов и четырех тракторов местной сборки. Также есть договоренность с компанией „Меркатор Холдинг“ — одним из крупнейших производителей машин и оборудования дорожно-коммунальной сферы — об открытии в Приморье сборочных производств.