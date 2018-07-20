Российский консул быстрым шагом выходит из следственного изолятора, где сейчас содержится Мария Бутина. После нескольких дней ареста ему наконец позволили пообщаться с соотечественницей.
Это первая встреча российских дипломатов с Марией Бутиной. В течение нескольких дней они были вынуждены узнавать всю информацию о её задержании — лишь от её адвоката.
— При всем уважении к суду, мы категорически несогласны с сегодняшним решением. Не было никаких оснований оставлять под стражей невиновную студентку. Она никогда не пыталась скрыться от следствия или сбежать хотя расследование против нее идет уже несколько месяцев, — заявил адвокат Марии Роберт Дрисколл.
Обвинение строится на многочисленных встречах Бутиной с представителями национальной стрелковой ассоциации — в которой состоят Дональд Трамп и множество других видных американских политиков. Якобы именно так она пыталась подобраться к администрации США. Вот только Бутина ещё в России развивала движение за право на ношение огнестрельного оружия.
— Всегда встречалась по этой тематике со своии коллегами из Европы и из США. Это нормальная политическая общественная деятельность. Она не связана с какой-то разведкой. Она имела на это право, — поясняет экс-сопредседатель движения «Право на оружие» в Санкт-Петербурге Юрий Ульбамирский.
Who is miss Бутина? Уроженка Барнаула, закончила Алтайский государственный университет по специальности политология. Работала в местной общественной палате. Затем уже в Москве Мария боролась за право ношения огнестрельного оружия. Потом переезд в Америку, по студенческой визе, учеба в магистратуре. Регулярный отчет она сдавала — нет, нет, не куратору в разведке или в правительстве — а научному руководителю — дописывала диссертацию о борьбе за вторую поправку.
— Собирала материал для своей кандидатской диссертации. И она занималась монопроблемными движениями. И там она встречалась и с руководителями тех движений, которые в США. Которые пыталась сравнивать российскую ситуацию с американской, — оправдывает бывшую студентку вуза преподаватель Алтайского госуниверситета Ярослава Шашкова.
Машу из Барнаула допрашивал сенат на специальном закрытом заседании. Причём, было это ещё в апреле. Но арест случился аккурат перед саммитом Трампа и Путина. Ещё одно совпадение — судья, продлившая арест Бутиной, Дебора Робинсон уже участвовала в охоте на Трампа, которая теперь принимает самые разные формы, когда занималась делом бывшего главы избирательного штаба американского президента.
Но общественные организации не заметили этой истории. И это при том, что суд к примеру над Олегом Сенцовым, которого суд признал виновным в организации взрывов на территории Крыма, у которого нашли взрывчатку, вызвал ажиотаж у западных правозащитников. Двойные стандарты отметили и на Смоленской площади.
Рыжие русские девушки — особая страсть ФБР, стоит только вспомнить Анну Чапман, которую сделали главной звездой шпионского мира и потом обменяли на настоящих двойных агентов. Какую роль в своем новом спектакле готовят американские спецслужбы для Бутиной строжайшая тайна.