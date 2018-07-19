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Почти 6 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года
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Почти 6 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области с начала 2018 г. поступило почти 6 тыс. документов в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова его начальника Артура Гарибяна.
«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор Московской области поступило 5,9 тыс. документов в электронном виде», — говорится в сообщении.
По словам А. Гарибяна, с начала года застройщики через портал направили в Главгосстройнадзор 543 извещения о начале строительства (реконструкции) объектов, 395 извещений об окончании строительства, 317 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также ряд иных документов.
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