Почти 6 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года

В Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области с начала 2018 г. поступило почти 6 тыс. документов в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова его начальника Артура Гарибяна.

«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор Московской области поступило 5,9 тыс. документов в электронном виде», — говорится в сообщении.

По словам А. Гарибяна, с начала года застройщики через портал направили в Главгосстройнадзор 543 извещения о начале строительства (реконструкции) объектов, 395 извещений об окончании строительства, 317 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также ряд иных документов.