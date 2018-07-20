Ещё
В Подмосковье начали масштабную проверку аттракционов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье начали масштабную проверку аттракционов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Проверки состояния аттракционов Подмосковья чаще всего не выявляют грубых нарушений, однако регулярные рейды необходимы для того, чтобы ничто не омрачало спокойный отдых граждан, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Именно на его ведомство возложена ответственность за состояние аттракционов. Операция «Безопасная карусель» пройдет с 19 июля по 3 августа. «Рейды будут проводиться на всей территории Московской области, а участвовать в них будет весь штат управления Гостехнадзора — более 40 специалистов», —отметил Разин, добавив, что масштабные проверки проходят, как правило, два раза в течении летнего сезона.
По его словам, последний раз специалисты проверяли аттракционы в начале июня. При этом грубых нарушений инспекторы не обнаружили, поскольку, как отметил Разин, на рынке работают профессиональные компании.
"Все выявленные несоответствия касались неоформления разрешительной документации на эксплуатацию, но не были критическими с точки зрения состояния основных узлов и механизмов", — сказал министр.
В рамках операции специалисты Гостехнадзора проверят карусели, детские надувные городки, автодромы, симуляторы виртуальной реальности и прочие аттракционы. Штрафы за несоблюдение правил регистрации и эксплуатации техники составляют от 20 до 70 тысяч рублей.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России162
Умерла жена Высоцкого48
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море133
Путин предложил референдум в Донбассе1316
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение