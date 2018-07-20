В Подмосковье начали масштабную проверку аттракционов

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Проверки состояния аттракционов Подмосковья чаще всего не выявляют грубых нарушений, однако регулярные рейды необходимы для того, чтобы ничто не омрачало спокойный отдых граждан, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

Именно на его ведомство возложена ответственность за состояние аттракционов. Операция «Безопасная карусель» пройдет с 19 июля по 3 августа. «Рейды будут проводиться на всей территории Московской области, а участвовать в них будет весь штат управления Гостехнадзора — более 40 специалистов», —отметил Разин, добавив, что масштабные проверки проходят, как правило, два раза в течении летнего сезона.

По его словам, последний раз специалисты проверяли аттракционы в начале июня. При этом грубых нарушений инспекторы не обнаружили, поскольку, как отметил Разин, на рынке работают профессиональные компании.

"Все выявленные несоответствия касались неоформления разрешительной документации на эксплуатацию, но не были критическими с точки зрения состояния основных узлов и механизмов", — сказал министр.

В рамках операции специалисты Гостехнадзора проверят карусели, детские надувные городки, автодромы, симуляторы виртуальной реальности и прочие аттракционы. Штрафы за несоблюдение правил регистрации и эксплуатации техники составляют от 20 до 70 тысяч рублей.