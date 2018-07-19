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Проверку безопасности аттракционов Подмосковья начнут в четверг
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Проверку безопасности аттракционов Подмосковья начнут в четверг 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Профилактическая операция «Безопасная карусель — 2018» будет проводиться на территории Подмосковья с четверга по 3 августа, всего в регионе зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Мероприятие будет проходить в целях профилактики нарушений требований и норм безопасной эксплуатации аттракционов в Подмосковье», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По его словам, контроль качества аттракционной техники осуществляется для обеспечения безопасной эксплуатации, предупреждения аварий и несчастных случаев круглый год.
«Но именно в летний период, когда у детей каникулы и они часто посещают парки культуры и отдыха, развлекательные и торговые центры региона, мы считаем необходимым усиление контроля», — добавил Разин.
Штрафы за нарушение правил эксплуатации аттракционов варьируются от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.
Каждый житель Подмосковья может сообщить о любых нарушениях, при сомнении в исправности, легальности и местонахождении аттракциона и обратиться в управление Гостехнадзора Минсельхозпрода области.
В парках культуры и отдыха, на открытых площадках в административных округах, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров Подмосковья зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 700 единиц. Наибольшее количество сосредоточено в Мытищах, Ногинске, Орехово-Зуеве.
В случае выявления нарушений, обращаться по телефонам: 8 (499) 602-30-05 или 8 (499) 602-30-90 доб. 58370.
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