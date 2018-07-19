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Операцию «Безопасная карусель‑2018» в четверг проведут в 17 муниципалитетах Подмосковья
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Операцию «Безопасная карусель‑2018» в четверг проведут в 17 муниципалитетах Подмосковья 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье началась профилактическая операция «Безопасная карусель — 2018», в ходе которой будут проверять механизированную аттракционную технику, в четверг операция охватит 17 муниципальных районов и городских округов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Поведение в летний сезон операции «Безопасная карусель» на территории Подмосковья стало традиционным. Усиленные рейды по контролю качества аттракционной техники будем проводить сегодня одновременно в парках культуры и отдыха, на открытых площадках, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров 17 районов и округов региона. В каких? Понятно, по каким причиним не разглашаем. Другие административные центры будут проверены в последующие дни», — сказал в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Он напомнил, что проверку проведут в целях профилактики нарушений требований и норм безопасной эксплуатации аттракционов в Подмосковье.
«Задача — проверить все места возможной эксплуатации аттракционов. Штрафы за нарушение правил эксплуатации качелей и каруселей в зависимости от нарушения — от 20 тысяч до 70 тысяч рублей», — добавил министр.
Каждый житель Подмосковья может сообщить о любых нарушениях при сомнении в исправности, легальности и местонахождении аттракциона, обратившись в управление Гостехнадзора Минсельхозпрода Московской области.
«Профилактическая операция будет проводиться до 3 августа», — отметил Разин.
Всего в Подмосковье зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники, фактически эксплуатируются порядка 700 единиц.
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