СССР в миниатюрах: еще одна порция ностальгии от израильской художницы

Миниатюры замечательной художницы Зои Черкасской неизменно вызывают интерес, ведь действуют как машина времени для целого поколения родом из Советского Союза. Мы уже публиковали ее честные и веселые картинки в стиле наив, но хорошего много не бывает.

Зоя Черкасская-Ннади (родилась в 1976 году в Киеве, в 1991 году переехала в Израиль ) — член творческой группы «Новый Барбизон», одна из самых известных и самых обсуждаемых израильских русскоязычных художниц. Ее выставки регулярно проходят как в Израиле, так и за рубежом.

Программа «Время».

Буфет.

Прыжки через козла.

Сметана.

Две сестры и подруга.

Дача.

«Богатые тоже плачут».

Прожектор перестройки.

В школу.

На озере.

Староста класса.

Желтые листья.

Танец.

Мама-Анархия.

Майские праздники.

Карате.

Пирожки.

Вареники.

Гунько.

Елочный базар.

Старший сын.

Прическа «Каскад».

Поезд на юг.