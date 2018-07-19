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СССР в миниатюрах: еще одна порция ностальгии от израильской художницы
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СССР в миниатюрах: еще одна порция ностальгии от израильской художницы 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Миниатюры замечательной художницы Зои Черкасской неизменно вызывают интерес, ведь действуют как машина времени для целого поколения родом из Советского Союза. Мы уже публиковали ее честные и веселые картинки в стиле наив, но хорошего много не бывает.
Зоя Черкасская-Ннади (родилась в 1976 году в Киеве, в 1991 году переехала в Израиль) — член творческой группы «Новый Барбизон», одна из самых известных и самых обсуждаемых израильских русскоязычных художниц. Ее выставки регулярно проходят как в Израиле, так и за рубежом.
Программа «Время».
Буфет.
Прыжки через козла.
Сметана.
Две сестры и подруга.
Дача.
«Богатые тоже плачут».
Прожектор перестройки.
В школу.
На озере.
Староста класса.
Желтые листья.
Танец.
Мама-Анархия.
Майские праздники.
Карате.
Пирожки.
Вареники.
Гунько.
Елочный базар.
Старший сын.
Прическа «Каскад».
Поезд на юг.
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