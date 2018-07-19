Государство возьмёт под контроль обращение биомедицинских клеточных продуктов

Правительство предлагает привести российское законодательство в соответствие с законом «О биомедицинских клеточных продуктах», чтобы усилить государственный контроль в этой области.

Законопроект разработан в связи с принятием закона «О биомедицинских клеточных продуктах». Он регулирует отношения, возникающие в связи с разработкой, клиническими исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, производством и контроля качества таких продуктов. В этом законе также оговариваются вопросы реализации, применения, ввоза и вывоза из России , и уничтожения биомедицинских продуктов.

Законопроектом, который Госдума рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 19 июля, предусматривается внесение изменений в законы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Положения этих законов приводят в соответствие с нормами закона «О биомедицинских клеточных продуктах» в части государственного контроля в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов и лицензирования деятельности по их производству.

Законопроект также уточняет в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» понятие «медицинские отходы», включив в них, в том числе, отходы, образующиеся при обращении биомедицинских клеточных продуктов.