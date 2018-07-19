Вызовут ли в суд рэпера Гуфа

Запрещённый сайт стал крупнейшим рекламодателем

Одним из крупнейших рекламодателей на российском рынке онлайн-видео по итогам 2017 года стал запрещённый ресурс, предоставляющий услуги казино. Немудрено, что эту площадку стали активно рекламировать популярные у подрастающего поколения звёзды — актёры, певцы и музыкальные группы. Одним из последних в рекламе этого онлайн-казино снялся известный рэпер Гуф. Возможно, артисты, принимающие участие в продвижении азартных игр через Интернет, не осведомлены, что деятельность онлайн-казино в России находится под запретом. «По закону о госрегулировании деятельности по организации азартных игр, их проведение с использованием Сети запрещено, — рассказала „Парламентской газете“ председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева . — Незаконна и соответствующая реклама: закон „О рекламе“ не допускает продвижения услуг, оказание которых запрещено на территории страны».

В конкретном ролике с участием рэпера Гуфа молодые законодатели обнаружили нарушение сразу нескольких статей этого закона. «Из текста, который произносит исполнитель, создаётся впечатление, что участие в основанных на риске играх является способом заработка. Кроме того, реклама свидетельствует о том, что, несмотря на отсутствие высокой должности, лицо, участвующее в розыгрыше конкретного онлайн-казино, может иметь гарантированно высокий доход. Это нарушает пункт 2 статьи 27 Закона „О рекламе“, — сообщила глава Молодёжного парламента. Кроме того, ролик содержит утверждения, которые преувеличивают вероятность получения выигрыша и преуменьшают степень риска участия в азартных играх, что также нарушает закон (пункт 3 ст. 27 Закона „О рекламе“).

В связи с этим Молодёжный парламент при Госдуме просит ФАС принять меры по устранению выявленных нарушений, а также рассмотреть возможность о привлечении рэпера Гуфа к административной ответственности.

Теперь ФАС будет рассматривать поступившее обращение и примет решение о целесообразности возбуждения и рассмотрения дела по признакам нарушения законодательства о рекламе, пояснила „Парламентской газете“ старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Венера Шайдуллина. „Если ФАС усмотрит признаки незаконных действий, они обратятся в суд. А высшая инстанция, в свою очередь, будет рассматривать обращение ФАС“, — сказала эксперт. По ряду мелких дел антимонопольной службе решение суда не требуется — к примеру, если речь идёт о размещённой в неположенном месте вывеске. „Но такие темы, как онлайн-казино, алкоголь, табак, — на это обязательно нужно решение суда“, — добавила Шайдуллина.

Дело против Гуфа станет прецедентом

По её словам, в случае с упомянутым роликом ответственность будет нести как само онлайн-казино, так и рэпер. „Другое дело, что это казино может быть зарегистрировано не в России и найти учредителей может быть очень трудно. В этой ситуации Гуф получается единственным лицом, которое можно привлечь к ответственности. На мой взгляд, это дело может создать прецедент — вряд ли звёзды шоу-бизнеса захотят участвовать в судебных разбирательствах, а потому могут перестать сниматься в рекламе онлайн-казино. Теоретически это может способствовать тому, что такая реклама уйдёт из Сети“, — считает Шайдуллина.

Это дело может создать прецедент — вряд ли звёзды шоу-бизнеса захотят участвовать в судебных разбирательствах.

Самому Гуфу серьёзный штраф не грозит — санкция определяется Кодексом об административных правонарушениях, в случае с физическими лицами по делам о рекламе взыскание в среднем составляет от 5 до 15 тысяч рублей, добавила она.

А вот главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов напомнил, что закон не запрещает артисту сниматься в рекламе. „Сейчас исполнители и авторы лишены возможности справедливой оплаты своего труда, поэтому я могу только порадоваться за Гуфа, зарабатывающего своим творчеством. Обратите внимание — критикуют не заказчиков, не медиа, не IT-индустрию, а артистов, честно зарабатывающих свой гонорар. Можно допустить, что в случае открытия уголовных дел на определённое онлайн-казино артисту может быть предъявлено обвинение в соучастии или несообщении (недонесении)“, — предположил эксперт. В то же время он убеждён, что в конечном итоге рэпера не удастся привлечь к ответственности за обычную съёмку в рекламе.