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СМИ: Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана
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СМИ: Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана 

ТАСС 32 минуты назад
ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.
По данным издания, поставки нефти из Ирана должны быть полностью прекращены к октябрю, а в качестве альтернативных источников импорта сырья Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечает газета, такие японские поставщики иранской нефти, как JXTG Holdings и Idemitsu Kosan, получили от США предупреждение о необходимости полного прекращения импорта к началу ноября 2018 года, когда Вашингтон планирует возобновить действие санкций в отношении Тегерана. В случае продолжения закупок иранской нефти США грозят этим компаниям крупными штрафами.
На этом фоне японские банки также уведомили национальные нефтяные компании о том, что прекращают осуществлять транзакции, связанные с иранской нефтью, что делает ее покупку практически невозможной.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Санкции, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут возобновлены 4 ноября.
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