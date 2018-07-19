В ожидании следующей войны Путина

Из-за чего теряет сон и покой министр иностранных дел одной из уязвимых стран-союзниц США , каковым доводилось служить вашему покорному слуге? Как бы российский президент Владимир Путин не провернул то, что уже проворачивал с Грузией Украиной , и не начал гибридную войну.

В ходе этой войны, которую отрицает глава государства и которая движется кибератаками и диверсиями, на нашу территорию врываются самолеты и танки без опознавательных знаков, в которых сидят солдаты без знаков отличий. При этом до уровня полноценного вторжения военные действия так и не дотягивают.

Мы бы с радостью позвали подмогу, но ситуация слишком неоднозначна и не удовлетворяет требованиям для международного вмешательства. А мы бы хотели, чтобы наши союзники, в особенности Соединенные Штаты Америки, отрядили бы нам не инспекторов и дипломатов, а самолеты, танки и солдат.

И этот сценарий далеко не худший из тех, что мы можем себе представить. На самом деле, в течение нескольких последних лет Россия замышляет нечто еще более зловещее. Российские военные учения «Запад» репетируют гибридную войну против Прибалтики, за которой следует применение ядерного оружия.

Это часть доктрины, которую аналитики называют «эскалация ради деэскалации» — но миролюбивой ее никак не назвать. Ее замысел — ошеломить наших лидеров настолько, чтобы мы сразу же сдались и прекратили всякое сопротивление. Учитывая то обстоятельство, что сама подготовка к ядерной войне в нашем постмодернистском мире стала попросту немыслимой, Россия делает ставку на то, что наши лидеры засомневаются и не решатся нанести ответный удар.

Даже заминка в 60 часов обеспечит России перевес и победу. Изначально Североатлантический альянс (НАТО) замышлялся для того, чтобы этого не произошло. Ответить на российские угрозы и действия на всех уровнях эскалации по силам лишь президенту Соединенных Штатов Америки. Только США могут померяться силами с Россией — даже в таком удаленном театре военных действий как центральная Европа — ответив самолетом на самолет, крылатой ракетой на крылатую ракету, атомной бомбой на атомную бомбу. Безопасность северного фланга Европы напрямую зависит от уверенности в том, что США готовы применить силу.

На прошлой неделе, однако, мы узнали, что президент США полагает, что мы — его «противники» и что европейцы в долгу перед НАТО. Это — невежество и неправда. Кроме того, стало ясно, что Трамп пытается расшатать положение демократически избранных лидеров Германии Великобритании , дабы усадить на их место их более радикальных оппонентов. Он объявил Европе торговую войну под предлогом нашей мнимой угрозы национальной безопасности США. Что касается скандального вмешательства России в политику США, то он доверяет российскому диктатору-убийце больше, чем американской разведке.

Какие бы тому ни были причины, одного лишь контраста между его презрительным и враждебным взглядом на союзников и его почтительной сговорчивостью по отношению к Путину хватает для того, что посеять в наших умах семена сомнения. В лихие времена, которых мы так боимся, мы бы хотели, чтобы Трамп проревел в телефонную трубку: «Забирай-ка своих головорезов домой в Россию, Владимир, а не то…». Как вы думаете, он на такое способен?

Трамп ставит выгоду от альянсов под сомнение. Со своей стороны, я бы хотел напомнить ему, что Польша отправила целую бригаду на необдуманную войну в Ираке не потому, что там якобы завелось оружие массового поражения. Еще одну бригаду в Афганистан мы послали в ответ на теракт 11 сентября не из страха, что Талибан (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.) придет в Варшаву и поработит наших девочек. Соглашение о размещении на польской земле элементов американской противоракетной обороны я подписывал не потому, что боялся, что на нас нападет Иран . Ф-16 у «Локхид-Мартин», лайнеры у «Боинга» и ракеты у «Рэйтеон» мы закупаем вовсе не потому, что они на голову лучше европейских аналогов.

Все это мы делали, потому что ряд польских лидеров вложился в американские гарантии безопасности.

Однако после событий прошлой недели мы оказались перед лицом доселе неизвестной реальности — неизвестной даже для госдепа Пентагона и совета Трампа по национальной безопасности — никто не знает, как поступит Трамп в случае конфронтации с Россией. Может, он и сам еще не решил.

Конечно, это ни в коем случае не конец НАТО. Наш союз продолжит свое существование. Разумеется, европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты — как того требовали последние президенты США — и надеяться, что кризис обойдет нас стороной.

Но это значит, что Европейский союз должен быть в силах защитить себя сам. Автономные силы самообороны нужны нам на южном стратегическом периметре, откуда нашей политической стабильности угрожают потоки беженцев. Они нужны нам на востоке, где Россия нарушила послевоенное табу на смещение рубежей силой. И наконец, они нужны нам потому, что на президента США больше нельзя полагаться.

В бытность мою премьер-министром я ратовал за создание Европейского оборонного союза. Если бы не Брексит, у его руля могла бы стать Великобритания. Теперь же бремя лидерства падает на Францию , Германию и руководство Евросоюза.

Трамп ставит нас перед неприятным выбором: стать его личными вассалами или бессильно повиснуть в воздухе. Мы не должны выбирать ни то, ни другое.

Радек Сикорский был министром обороны Польши с 2005 по 2007 год и министром иностранных дел с 2007 по 2014 год.