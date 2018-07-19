Медвежьи объятия России

Прежде чем отвечать на вопросы, Василий Фролов спрашивает: «Что вы думаете о моей стране? Как вас встретили русские?» Тема встречи — не внутренняя ситуация в России . Василий Фролов — внук легендарного вратаря СССР, Льва Яшина . Он согласился на встречу благодаря содействию Ольги, переводчика, но на условии, что мы не будем говорить ни о чем, связанном с футболом и ЧМ. Василия волнует, что думают иностранцы о его стране.

На протяжении последнего месяца, во время чемпионата, ситуация повторялась часто. Когда матчи заканчивались, у «Парка культуры», где располагалась наша квартира, рядом с Парком Горького, собирались любители вина. Их фавориты — не крымское и не грузинское (слабость Сталина). Собираются в основном служащие, архитекторы, адвокаты, экономисты… Большая часть из них побывала в Испании и хочет, чтобы гости получше узнали Россию. «Потому что вы не знаете, какие мы», — говорит Сергей, с копной волос, как у Тараса Бульбы . Они не боятся говорить о политике, о Путине, но по-настоящему волнует их другое.

«Исторически так сложилось, что с нами плохо обращаются, это связано не только с Путиным и современной политикой», — говорит Светлана, в модных очках и на шпильках, которая занимается рекламой на одном из главных телеканалов страны. Она имеет в виду русофобию, которая существует с тех пор, как существует сама Россия. Друзья Светланы говорят, чтобы я ее послушал — «она босс». Она уходит через полчаса, с чувством того, что за время беседы отношение к России немного изменилось.

Чемпионат стал транспортным успехом России, а следовательно, и Путина, который увидел в мероприятии возможность собрать воедино страну, находящуюся в сложной внешнеполитической ситуации. Основной целью была четкая организация, которая отличала и Олимпийские игры в Берлине в 1936 году и в Пекине в 2008. Наука хорошо сочетается с варварством, говорил Ницше. Политика Путина, поддержанного 70% избирателей на выборах, пристально исследуется на предмет нарушения прав человека, в частности прав сексуальных меньшинств или оппозиции. Более обстоятельного анализа заслуживают и территориальные конфликты на Украине и в Крыму

Груз истории

Однако ЧМ стал успехом России не благодаря сильной руке Путина и правительства, а благодаря ее жителям. Они хотят, чтобы их услышали, и винить их за это нельзя из-за сложного прошлого страны, с которым надо просто смириться, как и с советской символикой на улицах или в метро, и двигаться дальше.

Достоевский говорил, что России нужно больше России, а не Запада. Его современные соотечественники с ним не согласны.

Как в макроэкономики, так и в макрополитике, которая сейчас сконцентрировалась в Хельсинки , на встрече Трампа и Путина, господствует постправда. Когда появляется возможность рассказать что-то новое, не следует ее терять.