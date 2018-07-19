Медвежьи объятия России 

Прежде чем отвечать на вопросы, Василий Фролов спрашивает: «Что вы думаете о моей стране? Как вас встретили русские?» Тема встречи — не внутренняя ситуация в России. Василий Фролов — внук легендарного вратаря СССР, Льва Яшина. Он согласился на встречу благодаря содействию Ольги, переводчика, но на условии, что мы не будем говорить ни о чем, связанном с футболом и ЧМ. Василия волнует, что думают иностранцы о его стране.
На протяжении последнего месяца, во время чемпионата, ситуация повторялась часто. Когда матчи заканчивались, у «Парка культуры», где располагалась наша квартира, рядом с Парком Горького, собирались любители вина. Их фавориты — не крымское и не грузинское (слабость Сталина). Собираются в основном служащие, архитекторы, адвокаты, экономисты… Большая часть из них побывала в Испании и хочет, чтобы гости получше узнали Россию. «Потому что вы не знаете, какие мы», — говорит Сергей, с копной волос, как у Тараса Бульбы. Они не боятся говорить о политике, о Путине, но по-настоящему волнует их другое.
«Исторически так сложилось, что с нами плохо обращаются, это связано не только с Путиным и современной политикой», — говорит Светлана, в модных очках и на шпильках, которая занимается рекламой на одном из главных телеканалов страны. Она имеет в виду русофобию, которая существует с тех пор, как существует сама Россия. Друзья Светланы говорят, чтобы я ее послушал — «она босс». Она уходит через полчаса, с чувством того, что за время беседы отношение к России немного изменилось.
Чемпионат стал транспортным успехом России, а следовательно, и Путина, который увидел в мероприятии возможность собрать воедино страну, находящуюся в сложной внешнеполитической ситуации. Основной целью была четкая организация, которая отличала и Олимпийские игры в Берлине в 1936 году и в Пекине в 2008. Наука хорошо сочетается с варварством, говорил Ницше. Политика Путина, поддержанного 70% избирателей на выборах, пристально исследуется на предмет нарушения прав человека, в частности прав сексуальных меньшинств или оппозиции. Более обстоятельного анализа заслуживают и территориальные конфликты на Украине и в Крыму.
Груз истории
Однако ЧМ стал успехом России не благодаря сильной руке Путина и правительства, а благодаря ее жителям. Они хотят, чтобы их услышали, и винить их за это нельзя из-за сложного прошлого страны, с которым надо просто смириться, как и с советской символикой на улицах или в метро, и двигаться дальше.
Достоевский говорил, что России нужно больше России, а не Запада. Его современные соотечественники с ним не согласны.
Как в макроэкономики, так и в макрополитике, которая сейчас сконцентрировалась в Хельсинки, на встрече Трампа и Путина, господствует постправда. Когда появляется возможность рассказать что-то новое, не следует ее терять.
То, что происходит с российским народом, происходит и с сербами, и с турками, которых заклеймили из-за действий их недостойных лидеров, мрачного прошлого или западных предубеждений. Из-за последних иностранных болельщиков на чемпионате было меньше, чем могло бы быть. Больше всего приехало фанатов из Латинской Америки. От силы несколько тысяч французов присутствовало на финальном матче, который принес французской сборной победу и завершил чемпионат почти без инцидентов. Единственным инцидентом был неожиданный выход на поле панк-группы Pussy Riot, оппозиционеров Путина. В это время эйфория победы захватила всю Францию и притупила все внутренние противоречия. Таким образом, худшее в футболе проявилось не в России, которая в своем желании обнять чемпионат обняла весь мир, хотя мир и не ответил взаимностью.