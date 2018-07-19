Глава МИД Нидерландов извинился за слова о мигрантах

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок извинился за резкие высказывания о миграции в ряде стран. «Я неправильно подобрал слова. Мне не следовало использовать эти выражения», — сказал министр.

Как сообщает ТАСС, скандал разразился после опубликованной в СМИ видеозаписи с закрытого мероприятия, где Блок заявил, что не знает ни одну страну, где представители различных национальностей мирно уживаются друг с другом.

Глава голландского внешнеполитического ведомства также назвал Суринам несостоявшимся государством. Кроме того, по мнению министра, ЕС не стоит давить на страны Восточной Европы, чтобы те размещали у себя беженцев, поскольку темнокожие люди не имеют там шансов на нормальную жизнь.

Эксперты уже прокомментировали произошедшее и пришли к выводу, что отставка главе МИД Нидерландов из-за данного инцидента не грозит, но по его репутации был нанесен сильнейший удар.