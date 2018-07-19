Глава МИД Нидерландов извинился за резкие высказывания о миграции

ГААГА , 19 июля. / ТАСС /. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок принес извинения за резкие высказывания о миграции и ситуации в некоторых странах. Слова министра привела в среду вечером Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

"Я неправильно подобрал слова, и я сожалею об этом, — заявил Блок. — Мне не следовало использовать эти выражения".

Ранее общественности стала доступна видеозапись с закрытой встречи министра с работающими в зарубежных организациях голландцами. На мероприятии Блок заявил, что не знает ни одну страну, где представители различных национальностей мирно уживаются друг с другом. «Дискуссия касалась напряженности, миграции, интеграции, и вопрос касался того, что с этим всем делать Нидерландам и мировому сообществу. Я отметил, что во многих странах существует напряженность, и никого это не удивляет», — сказал он, поясняя свою позицию.

Министр также назвал Суринам несостоявшимся государством. «Я не должен был использовать эти слова, — констатировал Блок. — Политические партии там действительно сформированы по этническому признаку, однако термин „несостоявшееся государство“ является слишком жестким для этого».

Кроме того, глава МИД Нидерландов предположил, что ЕС не стоит настаивать на том, чтобы страны Восточной Европы размещали беженцев, поскольку темнокожие люди не имеют там шансов на нормальную жизнь и могут подвергаться насилию. «Нельзя сказать, что это правило, однако ряд стран действительно не хочет работать над вопросом перемещения беженцев», — сказал он. В завершении Блок обещал дать разъяснения всем странам, которые упомянул в негативном ключе. «Я поговорю с коллегами из этих стран и скажу им, что не должен был использовать эти слова; они имеют право на эти объяснения», — подчеркнул он.

По мнению нидерландских наблюдателей, отставка Блоку из-за данного инцидента не грозит, но по его репутации нанесен удар.