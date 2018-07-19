Помощник Макрона избил манифестанта на митинге в Париже

Советник президента Франции избил манифестанта на демонстрации в Париже. Инцидент произошел первого мая на площади Контрэскарп.

В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой видно, как Александр Беналля в специальном шлеме, который обычно используют полицейские, напал на молодого человека, повалил его на землю, нанес несколько ударов, а затем скрылся.