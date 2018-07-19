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Помощник Макрона избил манифестанта на митинге в Париже
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Помощник Макрона избил манифестанта на митинге в Париже 

Российская Газета 1 час назад
Советник президента Франции избил манифестанта на демонстрации в Париже. Инцидент произошел первого мая на площади Контрэскарп.
В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой видно, как Александр Беналля в специальном шлеме, который обычно используют полицейские, напал на молодого человека, повалил его на землю, нанес несколько ударов, а затем скрылся.
После инцидента Эммануэль Макрон на две недели отстранил своего помощника от выполнения обязанностей. Сейчас Беналля отвечает за безопасность на мероприятиях, организованных в Елисейском дворце, пишет РИА Новости.
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