Помощник Макрона избил манифестанта на митинге в Париже 

Советник президента Франции избил манифестанта на демонстрации в Париже. Инцидент произошел первого мая на площади Контрэскарп.
В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой видно, как Александр Беналля в специальном шлеме, который обычно используют полицейские, напал на молодого человека, повалил его на землю, нанес несколько ударов, а затем скрылся.
После инцидента Эммануэль Макрон на две недели отстранил своего помощника от выполнения обязанностей. Сейчас Беналля отвечает за безопасность на мероприятиях, организованных в Елисейском дворце, пишет РИА Новости.