США грозятся наложить санции на «Северный поток-2»

Сенатор Джон Баррассо внес в американский конгресс законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на его официальном сайте.

Баррассо подчеркнул, что такой документ даст странам-членам НАТО возможность избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России ». В законопроекте также отмечается, что ограничительные меры будут введены в отношении инвесторов в российские проекты по экспорту энергоносителей.

Свою законодательную инициативу сенатор назвал «Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками — партнерами в Европе».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Трамп вновь накинулся с критикой на проект «Северный поток—2».