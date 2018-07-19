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США грозятся наложить санции на «Северный поток-2»
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США грозятся наложить санции на «Северный поток-2» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Сенатор Джон Баррассо внес в американский конгресс законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на его официальном сайте.
Баррассо подчеркнул, что такой документ даст странам-членам НАТО возможность избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России». В законопроекте также отмечается, что ограничительные меры будут введены в отношении инвесторов в российские проекты по экспорту энергоносителей.
Свою законодательную инициативу сенатор назвал «Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками — партнерами в Европе».
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Трамп вновь накинулся с критикой на проект «Северный поток—2».
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