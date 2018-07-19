Молодые летчики в ЦВО выполнили ночные полеты на «Терминаторах»: видео

Летчики выполнили полеты на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных вертолетах Ми-24.

Молодые летчики военной авиабазы «Толмачево», которые закончили высшее авиационное училище в 2018 году, выполнили дневные и ночные полеты на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных вертолетах Ми-24. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

На предельно малой высоте — до 50 метров — офицеры отработали посадку ночью и, как говорится, «в чистом поле», когда горизонт не виден и садить вертолет приходится исключительно по показаниям приборов.

«Такие полеты позволяют максимально скрыть боевые машины от огня противника, используя естественные укрытия местности, и наиболее эффективно задействовать армейскую авиацию для противодействия условным незаконным вооруженным формированиям», — сказано в сообщении.

Ранее молодые летчики российской авиабазы ЦВО на Южном Урале приступили к полетам на вертолетах Ми-8.