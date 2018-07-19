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Молодые летчики в ЦВО выполнили ночные полеты на «Терминаторах»: видео
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Молодые летчики в ЦВО выполнили ночные полеты на «Терминаторах»: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики выполнили полеты на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных вертолетах Ми-24.
Молодые летчики военной авиабазы «Толмачево», которые закончили высшее авиационное училище в 2018 году, выполнили дневные и ночные полеты на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных вертолетах Ми-24. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
На предельно малой высоте — до 50 метров — офицеры отработали посадку ночью и, как говорится, «в чистом поле», когда горизонт не виден и садить вертолет приходится исключительно по показаниям приборов.
«Такие полеты позволяют максимально скрыть боевые машины от огня противника, используя естественные укрытия местности, и наиболее эффективно задействовать армейскую авиацию для противодействия условным незаконным вооруженным формированиям», — сказано в сообщении.
Ранее молодые летчики российской авиабазы ЦВО на Южном Урале приступили к полетам на вертолетах Ми-8.
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