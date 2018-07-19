Россиянка пришла одолжить денег и лишилась квартиры

Барнауле возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении МКК «Сибирская народная казна», от действий которой пострадало несколько жителей города. В частности, квартиры лишилась 72-летняя Алевтина Веснина, подписавшая вместе с договором займа и договор купли-продажи квартиры. Об этом пишет региональная «Комсомольская правда».

Реклама услуг «Сибирской народной казны» размещалась в местных СМИ, а также на щитах наружной рекламы. Большинство случаев мошенничества со стороны компании зафиксировано в отношении пожилых жительниц Барнаула.

«Пенсионерки, придя в «Сибирскую народную казну», попадали под обаяние руководителя Романа Тюленева», — приводит издание слова Татьяны Паниной, юриста Ассоциации по защите прав заемщиков. Тюленев располагал пожилых женщин к себе и убеждал их подписать договор купли-продажи квартиры. По словам мужчины, это якобы была необходимая формальность, без которой организация не могла выдать займ людям пенсионного возраста.

Оформив займ, Алевтина Веснина выплачивала ежемесячные проценты в размере 32 тысяч рублей. Допустив одну просрочку, женщина стала искать деньги на погашение задолженности. Спустя некоторое время она получила квитанцию на оплату ЖКХ, в которой владельцем квартиры числился уже другой человек. Выяснилось, что после первой просрочки жилье было продано МКК, и теперь у квартиры новый собственник.

Аналогичным образом лишились жилья еще несколько пожилых горожанок, пишет издание. Одна из них, узнав о случившемся, умерла от сердечного приступа. В настоящее время ведется расследование деятельности МКК, организация исключена из реестра Центробанка