В Совфеде поддержали решение сократить вложения России в ценные бумаги США

«Я думаю, что это очень оправданный, прагматичный подход в силу того оголтелого режима необоснованных, неоправданных нападок со стороны политиканов в США», — цитирует ТАСС его слова.

По мнению сенатора, эти средства найдут свое применение: и с точки зрения развития инфраструктурных проектов, и еще в отраслевом развитии с точки зрения цифровой экономики.

Накануне Министерство финансов США распространило ежемесячный отчет, согласно которому Россия в мае сократила объем вложений в американские ценные бумаги до 14,9 миллиарда долларов. Таким образом страна выпала из перечня 33 крупнейших держателей гособлигаций Соединенных Штатов.

Первые крупные инвестиции в гособлигации США Россия начала делать 11 лет назад. Максимальная сумма была достигнута в 2010 году — она составила 176,3 миллиарда долларов.