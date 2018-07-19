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В Совфеде поддержали решение сократить вложения России в ценные бумаги США
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В Совфеде поддержали решение сократить вложения России в ценные бумаги США 

Парламентская газета 20 минут назад
Фото: Парламентская газета
Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин поддержал решение России избавится еще как минимум от трети имевшихся у страны ценных бумаг США.
«Я думаю, что это очень оправданный, прагматичный подход в силу того оголтелого режима необоснованных, неоправданных нападок со стороны политиканов в США», — цитирует ТАСС его слова.
По мнению сенатора, эти средства найдут свое применение: и с точки зрения развития инфраструктурных проектов, и еще в отраслевом развитии с точки зрения цифровой экономики.
Накануне Министерство финансов США распространило ежемесячный отчет, согласно которому Россия в мае сократила объем вложений в американские ценные бумаги до 14,9 миллиарда долларов. Таким образом страна выпала из перечня 33 крупнейших держателей гособлигаций Соединенных Штатов.
Первые крупные инвестиции в гособлигации США Россия начала делать 11 лет назад. Максимальная сумма была достигнута в 2010 году — она составила 176,3 миллиарда долларов.
Как объяснила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, резкое сокращение российских вложений в ценные бумаги США связано с оценкой рисков — как финансовых, так и геополитических.
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