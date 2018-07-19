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В Израиле дали одиноким женщинам право на суррогатное материнство
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В Израиле дали одиноким женщинам право на суррогатное материнство 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл — РИА Новости. Израильские парламентарии распространили право на услуги суррогатного материнства на незамужних женщин при наличии соответствующих медицинских показаний, но отказали в нем одиноким мужчинам и гомосексуальным парам, вызвав протесты местного ЛГБТ-сообщества.
Действовавший последние 22 года закон разрешал прибегнуть к помощи суррогатного материнства только разнополым супругам и только в случае невозможности самостоятельно выносить ребенка.
"После длительного и чрезвычайно бурного обсуждения, отклонив все возражения, пленум Кнессета утвердил в третьем, итоговом, чтении поправку к «Закону о суррогатном материнстве»… (Она) расширяет круг имеющих право на суррогатное материнство также и на женщин-одиночек, которые по медицинским показаниям не могут выносить ребенка", — сообщила парламентская пресс-служба.
Инициатива была принята голосами 59 депутатов, 52 высказались против.
Кнессет отверг предложение депутата от правящей партии «Ликуд» Амира Оханы прописать право на суррогатное материнство для «генетических родителей-одиночек любого пола», говорится в пресс-релизе. В таком виде поправка распространялась бы и на гомосексуальные пары, чьи браки в Израиле официально не признаются.
Протестуя против итогов голосования, сотни человек вышли в среду на улицы Тель-Авива. Один из представителей местной ЛГБТ-организации сообщил о планах объявить в воскресенье, первый день рабочей недели в Израиле, забастовку представителей сексуальных меньшинств, передает агентство Рейтер.
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