В Израиле дали одиноким женщинам право на суррогатное материнство

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл — РИА Новости . Израильские парламентарии распространили право на услуги суррогатного материнства на незамужних женщин при наличии соответствующих медицинских показаний, но отказали в нем одиноким мужчинам и гомосексуальным парам, вызвав протесты местного ЛГБТ-сообщества.

Действовавший последние 22 года закон разрешал прибегнуть к помощи суррогатного материнства только разнополым супругам и только в случае невозможности самостоятельно выносить ребенка.

"После длительного и чрезвычайно бурного обсуждения, отклонив все возражения, пленум Кнессета утвердил в третьем, итоговом, чтении поправку к «Закону о суррогатном материнстве»… (Она) расширяет круг имеющих право на суррогатное материнство также и на женщин-одиночек, которые по медицинским показаниям не могут выносить ребенка", — сообщила парламентская пресс-служба.

Инициатива была принята голосами 59 депутатов, 52 высказались против.

Кнессет отверг предложение депутата от правящей партии «Ликуд» Амира Оханы прописать право на суррогатное материнство для «генетических родителей-одиночек любого пола», говорится в пресс-релизе. В таком виде поправка распространялась бы и на гомосексуальные пары, чьи браки в Израиле официально не признаются.