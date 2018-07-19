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Одриосола провел первую тренировку в составе «Реала»
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Одриосола провел первую тренировку в составе «Реала» 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
Новоиспеченный защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола провел первую тренировку в составе «сливочных».
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