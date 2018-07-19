В Петербурге начнут рассматривать иск разработчика ПО для обучения

С. - ПЕТЕРБУРГ , 19 июл — РИА Новости . Приморский районный суд Петербурга в четверг проведет предварительное заседание по иску программиста Антона Мамичева к компаниям Amazon Technologies Inc, Veeam Software AG и ее российскому подразделению ООО «Интервим» на 43,8 миллиона рублей о присвоении его программы в сфере электронного обучения.

Ранее объединенная пресс-служба городских судов сообщала, что Мамичев является автором программы для «eLearning Metadata Manager», которая используется разработчиками электронных обучающих курсов. В 2016 году Мамичев при увольнении из ООО «Интервим» предложил работодателю заключить лицензионное соглашение на использование программы на условиях простой неисключительной лицензии с сохранением авторских прав и ограничением использования программы для коммерческих целей.

Однако, как сообщает пресс-служба, в июне 2017 года из кода программы исчезли все элементы знака охраны авторского права, а именно строчка: " (С) 2012-2017 Anton Mamichev". По мнению истца, ООО «Интервим» нарушило авторские права на программу, удалив информацию об авторе, перерабатывает и воспроизводит программу без разрешения правообладателя. Администратором домена, на котором размещена спорная программа, является головная компания Veeam Software AG ( Швейцария ), провайдером хостинга домена — Amazon Technologies Inc ( США ). Третьим лицом по делу проходит американский регистратор доменных имен GoDaddy.com.

Мамичев в своем иске просит признать его авторское право, взыскать с ООО «Интервим» компенсацию на общую сумму 25,9 миллиона рублей, а с Veeam Software AG — 17,9 миллиона, то есть всего 43,8 миллиона рублей. Кроме того, программист требует запретить Veeam Software AG использование программы. От Amazon Technologies Inc. Мамичев требует удалить экземпляры программы.

Как ранее сообщал РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, к исковому заявлению программист приложил переписку с представителями компании «Интервим», которые изначально соглашались с предлагаемыми им условиями лицензионного соглашения.

Однако после увольнения Мамичева, рассказал источник, с октября 2016 года по июнь 2017-го бывший работодатель под различными предлогами затягивал заключение соглашения. В мае 2017 года Мамичев в рамках досудебного урегулирования спора сообщил «Интервим» о наличии в исходном коде программы знака защиты авторского права. При этом программист позаботился зафиксировать обстоятельство нотариальным осмотром. Однако в ответ компания заявила, что программа якобы была написана Мамичевым в рамках служебных обязанностей. Впоследствии сведения об авторском праве программиста из кода были удалены.