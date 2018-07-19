Правительство обсудит законы о доступности госуслуг в социальной сфере

"Цель законопроектов — повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Предусматривается возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя услуги. Тем самым при оказании услуг в социальной сфере будет реализовываться принцип «деньги следуют за потребителем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект не вменяет в обязанность использование конкурентных способов отбора исполнителей услуг — он создает правовое поле, в рамках которого может проводиться такой отбор.

"Законопроект направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, что будет способствовать устранению сложившегося неравенства в сфере финансирования такой деятельности", — отмечается в сообщении.

Кроме того, реализация законопроектов позволит впервые сформировать и сделать публичными данные об общем объеме социальных госуслуг.

Добавляется, что законопроекты одобрены 16 июля на заседании комиссии по законопроектной деятельности.