Ещё
Правительство обсудит законы о доступности госуслуг в социальной сфере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство обсудит законы о доступности госуслуг в социальной сфере 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит изменения в закон о государственном социальном заказе на государственные услуги в социальной сфере, сообщает пресс-служба кабмина.
"Цель законопроектов — повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Предусматривается возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя услуги. Тем самым при оказании услуг в социальной сфере будет реализовываться принцип «деньги следуют за потребителем», — говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект не вменяет в обязанность использование конкурентных способов отбора исполнителей услуг — он создает правовое поле, в рамках которого может проводиться такой отбор.
"Законопроект направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, что будет способствовать устранению сложившегося неравенства в сфере финансирования такой деятельности", — отмечается в сообщении.
Кроме того, реализация законопроектов позволит впервые сформировать и сделать публичными данные об общем объеме социальных госуслуг.
Добавляется, что законопроекты одобрены 16 июля на заседании комиссии по законопроектной деятельности.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой100
Греция парировала выпад России386
Россияне бегут с Дальнего Востока258
У Розенбаума нашли рак83
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение