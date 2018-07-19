Путин призвал правительство оперативно восстановить мосты в Забайкалье

Владимир Путин дал поручение правительству оперативно восстановить мосты в Забайкалье — там из-за разлива рек оказались разрушены свыше 30 переправ.

Министру финансов от президента досталось за Якутию : оказалось, что республика запросила деньги на борьбу с лесными пожарами еще месяц назад, но до сих пор не получила ни копейки. Все это время чиновники заставляли сотрудников местного МЧС переписывать заявления. Главный аргумент — «слишком мало просили».

— Антон Германович [ Силуанов ], ну согласимся, что звучит это как-то странновато: мало запросили, вы их заставили переписать, они запросили побольше. Теперь надо выдавать, — сказал Путин в ходе обсуждения вопроса ликвидации последствий паводков в Забайкалье.

— Может так формально и не стоило подходить, вышли бы в правительство, обсудили бы ситуацию. Зачем? Только время теряем к тому же, — продолжил глава государства.

Глава государства обратился к главе ведомства и первому вице-премьеру правительства РФ Антону Силуанову с просьбой подумать, чтобы «как-то погибче к этому подходить».

— Самое главное — не затягивать, там же работать надо, им деньги нужны, — отметил Путин.