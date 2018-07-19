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Путин призвал правительство оперативно восстановить мосты в Забайкалье
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Путин призвал правительство оперативно восстановить мосты в Забайкалье 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Владимир Путин дал поручение правительству оперативно восстановить мосты в Забайкалье — там из-за разлива рек оказались разрушены свыше 30 переправ.
Министру финансов от президента досталось за Якутию: оказалось, что республика запросила деньги на борьбу с лесными пожарами еще месяц назад, но до сих пор не получила ни копейки. Все это время чиновники заставляли сотрудников местного МЧС переписывать заявления. Главный аргумент — «слишком мало просили».
— Антон Германович [Силуанов], ну согласимся, что звучит это как-то странновато: мало запросили, вы их заставили переписать, они запросили побольше. Теперь надо выдавать, — сказал Путин в ходе обсуждения вопроса ликвидации последствий паводков в Забайкалье.
— Может так формально и не стоило подходить, вышли бы в правительство, обсудили бы ситуацию. Зачем? Только время теряем к тому же, — продолжил глава государства.
Глава государства обратился к главе ведомства и первому вице-премьеру правительства РФ Антону Силуанову с просьбой подумать, чтобы «как-то погибче к этому подходить».
— Самое главное — не затягивать, там же работать надо, им деньги нужны, — отметил Путин.
Также на правительстве подытожили наследие, которое оставил России Чемпионат мира. Кроме репутационных заслуг, страна получила модернизированные аэропорты и вокзалы, 12 стадионов международного уровня и десятки спортивных площадок, часть из которых отдадут юным футболистам. Путин заявил, что принцип многократного безвизового въезда по паспорту болельщика нужно распространить и на другие масштабные мероприятия. Например, на предстоящую Универсиаду.
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